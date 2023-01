ESC-Vorentscheid: Wer sind die Teilnehmer?

Die deutsche ESC-Geschichte der letzten Jahre war nicht gerade von Erfolg gekrönt: Seit dem Überraschungserfolg von Lena Meyer-Landrut mit "Satellite" musste sich Deutschland meist mit einer der hinteren Platzierungen zufriedengeben – erfreuliche Ausnhamen waren "You Let Me Walk Alone" von Michael Schulte, der 2018 Platz vier belegte, und Roman Lob, der 2012 mit "Standing Still" auf Platz acht landete.

Tritt ein vietnamesischer Popstar an?

Auch den Berliner Singer-Songwriter Will Church dürfte manch einer kennen: 2021 nahm er an der TV-Show "The Voice of Germany" teil und überzeugte in den Blind Auditions alle vier Jury-Mitglieder. Über YouTube baute er seine Bekanntheit aus. Beim ESC möchte er mit der Power-Ballade "Hold On" punkten. Der in Bad Kissingen aufgewachsene Popstar TRONG ist bislang vor allem in Vietnam bekannt, wo er 2015 die sechste Staffel der Castingshow "Vietnam Idol" gewann. Er tritt mit dem Nu-Disco-Song "Dare To Be Different" an.