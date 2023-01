Die Zeugin – Wie Éva Fahidi den Holocaust überlebte: Lohnt sich die Doku?

Eva Puztai Fahidi, 1925 im ungarischen Debrecen geboren, ist eine der letzten noch lebenden Zeuginnen der Shoa. In einer großbürgerlichen jüdischen Familie aufgewachsen, wurde sie 1944 unter einer halben Million Juden nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Ihre Eltern waren in den 30er-Jahren zum Katholizismus konvertiert. Eva überlebte als Einzige die Selektion an der Rampe, ihre Mutter und ihre Schwester wurden noch am Tag der Ankunft in den Gaskammern ermordet. Sie selbst entging nur knapp dem SS-Arzt Mengele und kam später zur Zwangsarbeit ins weit entfernte Außenlager im heutigen Stadtallendorf in Hessen.