"In Wahrheit – Blind vor Liebe": Infos zum ARTE-Krimi

Plötzlich taucht die Leiche einer jungen Frau in der Saarschleife auf. Kommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) und ihr Kollege Freddy Breyer (Robin Sondermann) vermuten zunächst eine Beziehungstat. Der Witwer verhält sich auffällig und will nicht mit den Behörden zusammenarbeiten. Doch steckt wirklich der Ehemann hinter dieser Tat? Diese Theorie scheint nicht ganz zu passen. Plötzlich tut sich eine unerwartete Wendung in der Folge "Blind vor Liebe" in der ARTE-Krimireihe "In Wahrheit" auf.

Kommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) genießt einen freien Tag im Garten mit ihrem ehemaligen Kollegen (Rudolf Kowalski), als ihr derzeitiger Kollege Freddy Breyer (Robin Sondermann) die Idylle stört: Unter dem Baumwipfelpfad innerhalb der Saarschleife wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden. Bei der Toten handelt es sich um Camille Bartell (Lara Marian), die in Saarlouis als Putzfrau arbeitete. Der Witwer, Eric Bartell (Nico Rogner), verhält sich auffällig: Die Nachricht vom Tod seiner Frau hält er für eine "Falle", die Kooperation mit den ermittelnden Behörden lehnt er ab. Handelt es sich womöglich um eine Beziehungstat? "In Wahrheit – Blind vor Liebe" (Regie von Gunnar Fuß, Drehbuch: Katja Töner) heißt der siebte Teil der ZDF-Kriminalfilmreihe, der nun als Erstausstrahlung bei ARTE zu sehen ist.

Einschaltquoten der "In Wahrheit"-Reihe

Den vorangegangen sechsten Teil "In Wahrheit – Unter Wasser" sahen bei der ZDF-Ausstrahlung am 3. September 4,89 Millionen Menschen. Verglichen mit dem ersten Film "ord am Engelsgraben", der 2017 mehr als sechs Millionen Menschen erreichte, oder dem bisherigen Spitzreiter der Reihe "Still ruht der See" (7,14 Millionen im Jahr 2020) ist dieser Wert zwar nicht mehr ganz so gut. Den Tagessieg sicherte sich der Krimi mit einem Marktanteil von 22,2 Prozent aber dennoch. Wird der siebte Film ebenfalls erfolgreich? Spannend genug ist "Blind vor Liebe" allemal.