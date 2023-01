"Franken Helau": TV-Kritik zur BR-Fastnachtsfeier

Zwei Jahre mussten sich die fränkischen Fastnachts-Fans gedulden. Nun zeigt der BR nach den Corona-bedingt abgespeckten Varianten der letzten Jahre endlich wieder eine reguläre Ausgabe von "Franken Helau". Ausgelassen gelacht und gefeiert wird diese mal in Unterfranken. Am Freitagabend können die Zuschauer unter dem Motto "Humor mit Herz aus Amorbach" mitfeiern.

Der Carneval Club Amorbach präsentiert ein buntes Programm voller Witz, Tanz und Gesang- natürlich getreu der ursprünglichen fränkischen Fastnachtsform: Die Amorbacher Klostersänger standen bereits bei der "Fastnacht in Franken" in Veitshöchheim auf der Bühne. Nun unterhalten sie das Publikum in ihrer Heimatstadt. Aus der Region kommen natürlich auch die vielen Fastnachtsvereine, die mit Büttenreden, Schau- und Gardetänzen für Unterhaltung sorgen. Für das Humorprogramm sorgen Newcomer wie altbekannte Stars der Fernsehfastnacht.

Die neue Ausgabe von "Schwaben weissblau, hurra und helau" zeigt das BR Fernsehen am Freitag, 3. Februar, um 20.15 Uhr. Das Publikum darf sich auch hier auf einen Auftritt des Kabarettisten Wolfgang Krebs, der unter anderem den bayerischen Ministerpräsidenten und bekennenden Fastnachtsliebhaber Markus Söder (CSU) parodiert. Den Höhepunkt der fränkischen Fernsehfastnacht bildet die Kultsendung "Fastnacht in Franken" am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr. 2020 erreichte diese fast vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der närrische Nachwuchs darf bei "Fastnacht in Franken – jung und närrisch" am Sonntag, 19. Februar, um 18.45 Uhr sein Talent unter Beweis stellen. Den Abschluss der Faschingszeit bildet wie immer der "Kehraus" mit den Höhepunkten der Saison am Faschingsdienstag, 21. Februar, um 20.15 Uhr.