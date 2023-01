"Das Quartett – Tödliche Lieferung": Infos zum ZDF-Krimi

Auf dem Förderband eines Logistikzentrums taucht plötzlich neben den vielen Paketen die Leiche eines Boten auf. Warum musste der Angestellte sterben? Die Truppe des Leipziger BKA um Anja Kling, als Chefin starten im ZDF-Krimi "Das Quartett – Tödliche Lieferung" mit den Ermittlungen. Wurde der Mann erpresst oder war der Mord ein Racheakt eines Mitarbeiters? Oder führt die Spur gar in syrische Gefangenenlager?

Das Quartett – Tödliche Lieferung Krimi • 28.01.2023 • 20:15 Uhr

So darf ein guter Krimi schon beginnen: Auf dem Förderband eines hochmodernen, streng geführten Logistikzentrums liegt ein toter Paketbote. War es Rache, hatte ein entlassener Mitarbeiter, gegen den der Tote wegen Hehlerei ausgesagt hatte, zum Messer gegriffen? Oder fühlte sich am Ende eine syrische Emigrantin derart von Diab Essa verfolgt, dass sie sich nicht mehr anders als durch Mord zu wehren wusste? – Viel spielt mit rein in "Tödliche Lieferung", dem fünften Fall des ZDF-"Quartetts", das seit 2019 in Leipzig ermittelt. Das Rätseln beginnt!

Viele Themen in einer Folge Allerdings überhebt sich die mit Anja Kling, Annika Blendl, Shenja Lacher und Anton Spieker familiär eingespielte Truppe einigermaßen. Ist halt ein bisschen viel: die Zustände im futuristischen und leider zugleich realistischen Online-Paketzentrum zu zeigen, in dem jeder per GPS-Armband auf Schritt und Tritt mit tausend Kameraaugen beobachtet wird – und dann auch noch der fortgesetzte Krieg von Syrien-Flüchtlingen, die bald unter falschen Verdacht geraten. Andere machen aus so etwas eine ganze Serie.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Weil aber auch noch ein Oberguru vom BKA nach Leipzig kommt, der den vier vom K 14 sagt, wo's lang geht, dass sie sich also gefälligst raushalten sollen aus dem Fall, weil der doch gar so heikel sei, hängt bald mal der Revier-Haussegen schief. Pia (Annika Blendl) verliert die Nerven und bedroht eine Verdächtige mit der Pistole, weshalb sie der Kollege Christoph (Shenja Lacher) gleich mehrfach zum versprochenen Teamwork ermahnt. Maike, die Chefin (Anja Kling) wird ihrerseits vom Terroristenbekämpfer des BKA (Rainer Bock) zurechtgestutzt, weil sie ihre Kompetenzen überschreitet. Das Drehbuch (Willi Kubica, Janosch Kosack) zahlt es ihm heim, indem es behauptet, der BKAler und Maike hätten noch eine alte Rechnung offen. Im Schießstand des Schützenvereins wird er in seltsam kühner Parallelmontage (Regie: Christian Theede) von Maike besiegt.

Triviales mit dem Tragischen im Stil eines Comics verbunden Schon zuvor war eine Szene mit Anton Spieker missglückt. Mit körperlicher Fitness hatte er den Mord am syrischen Paketboten nachgeahmt. Bei einem Morddelikt so unwahrscheinlich wie verfehlt. Ist halt doch was Ernstes, wenn da einer mit dem Messer im Rücken liegt. Das Triviale mit dem Tragischen im Stil eines Comics zu verknüpfen, war wohl das Ziel. Dabei wird jedoch das Schicksal einer ehemaligen Salafistin doch gar zu schlicht angerissen. Dass der tote Paketbote in Syrien Anwalt war und nun daran arbeitete, sein deutsches Patent zu erlangen, muss man erst mal glauben.

Währenddessen beeindruckt die Kulisse der Messestadt Leipzig mächtig, mag es sich nun um zwanzigstöckige Plattenbauten handeln oder – wie im Falle des Logistikzentrums – um fotogene Glaspaläste. Thematisch wirkt dieser Samstagskrimi ohnehin leicht veraltet: Aus der deutschen Provinz wird inzwischen, anders als im Stück, immerhin ein erster Betriebsrat im Paketversandt vermeldet, und in Syrien kommt es inzwischen zu Stellvertreterkriegen, die das Thema Islamischer Staat nahezu in Vergessenheit geraten lassen.

Das Quartett – Tödliche Lieferung – Sa. 28.01. – ZDF: 20.15 Uhr