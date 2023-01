"perfektes Dinner": Was ist in der aktuellen Folge passiert?

"Ich bin logischerweise etwas angespannt", öffnet Finalgastgeber Jürgen für "Das perfekte Dinner" die Tür zu seinem Wohnbereich in einem umgebauten Gutshof in Münster-Albachten. "Wir wohnen in irgendeinem alten Stalltrakt", erklärt er die vier Meter hohen Decken. "Was ich schnibbeln kann, wird geschnibbelt", reduziert der Steuerberater seine Verletzungsgefahr durch strukturierte Vorbereitung, solange ihn die Gäste in der offenen Küche noch nicht nervös machen. Sein Motto "Pute 2.0" ist eine Anspielung auf Sinas Menü namens "Pute", ein Running Gag der Münster-Woche: