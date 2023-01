Music Drive In: Alles zur neuen Show!

In der neuen RTLZWEI-Show "Music Drive In" müssen Hobbymusiker und Profitalente gleichermaßen durch ein musikalisches Drive In fahren und der Jury einen Song präsentieren. Wer mit seinem Song überzeugen kann, schafft es auf den Gewinnerparkplatz.

Einmal zum Mitnehmen bitte! Normalerweise verbindet man "Drive Ins" mit diversen Fast-Food-Ketten, wenn es schnell gehen muss. Doch bei der neuen RTLZWEI-Show "Music Drive In" geht es nicht ums Essen. Hier ist das Gesangstalent von Musikerinnen und Musikern gefragt, die mit ihrer Performance die Jury überzeugen müssen. Start der Sendung ist am Montag, 30. Januar, 17.05 Uhr – weitere Folgen werden jeweils werktags ausgestrahlt.

In der Show müssen die Kandidatinnen und Kandidaten im Drive In vorfahren, sich ein Lied wünschen und den ausgewählten Song vor einer dreiköpfigen Jury interpretieren. Sind alle Jurymitglieder überzeugt, gehen alle drei Schranken auf. Danach können sie zum Gewinnerparkplatz fahren, um dort einen von fünf Kofferräumen auszuwählen. Entscheiden sie sich für den richtigen und fahren mit 1.000 Euro nach Hause?

In der Jury sitzen Guildo Horn, Ex-"DSDS"-Gewinner Prince Damien und Sängerin Loona. "Die Zeit am Set war wirklich magisch", schwärmt sie, "es gab so viele skurrile Momente, aber auch so viele, die mich emotional berührt haben." Oder wie Horn es formulierte: "Das ist Musik Speed-Dating!"