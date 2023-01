"Morden im Norden": Infos zur heutigen Folge

In der neuen Folge der neunten Staffel der beliebten ARD-Vorabendserie "Morden im Norden" weht ein frischer Wind auf dem Revier der Ermittler Finn Kiesewetter ( Sven Martinek ) und Lars Englen ( Ingo Naujoks ). Mit dem jungen Kommissar Gregor Michalski (Jonas Minthe) rückt ein neues Mitglied ins Team, genauso wie zwei bekannte Gesichter, die zurückkehren.

Der Serienname klingt ein wenig wie ein bemühtes Wortspiel: Doch im Grunde stimmt ja alles: Im ARD-Dauerbrenner "Morden im Norden" geht es um Gewaltverbrechen in der Küstenregion in und um Lübeck. Und bekanntlich sind dort mit Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) zwei resolute, kumpelhaft-kernige Ermittler im Einsatz, die auch in den zwölf neuen Folgen der mittlerweile neunten Staffel die Arbeiten ihres Teams vorantreiben.