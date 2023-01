"Volltreffer": TV-Kritik zur Fußball-Komödie auf SAT.1

"Was wir im 'Volltreffer'-Film zeigen, ist ein ziemlich aktuelles Thema – allein, wenn man mal den Fall Mario Götze betrachtet", erzählte Axel Stein einst. Der 34-Jährige spielt die Hauptrolle des Dortmunder Vollblut-Borussen Philipp. Sein Herz schlägt ausschließlich für Schwarz-Gelb – wie überhaupt das seiner ganzen Familie. Es sind nur noch drei Tage bis zum Ende der Wechselfrist. Dennoch halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass ausgerechnet der ewige Rivale aus München mit Andi Marxen einen nächsten BVB-Star an die Säbenerstraße holen will.

Wiedersehen mit Tom Gerhardt

Einen echten "Volltreffer" nämlich bekommt im Fanblock des Dortmunder Stadions die junge Businessfrau Viktoria (Julia Hartmann) – mit einem Ball mitten ins Gesicht ab. Sie fällt daraufhin in Ohnmacht. Philipp erkennt in ihr eine Funktionärin des FC Bayern, die ihre Finger schon nach BVB-Spieler Marxen ausgefahren hat. Als sie wieder zu sich kommt, hat sie ihr Gedächtnis verloren. Nicht einmal an ihren Namen kann sie sich erinnern. Nun muss Philipp sie nur noch so lange verstecken, bis die Wechselfrist abgelaufen ist und Marxen in Dortmund bleiben kann. Ein harmloser, aber auch jederzeit unterhaltsamer Spaß, der es nicht ganz mit Kicker-Komödien der Marke "Fußball ist unser Leben" (1999) aufnehmen kann. Immerhin gibt es aber ein Wiedersehen mit Tom Gerhardt (Jupp), der bei SAT.1 einst in der 1999 bis 2010 ausgestrahlten Kultserie "Hausmeister Krause – Ordnung muss sein" gemeinsam mit Axel Stein für Furore sorgte.