"heute journal" Moderatorin: Dunja Hayali wird Gesicht der Show

Was ist passiert im Dschungelcamp?

Macho Gigi Birofio verliert Kontrolle: "Lucas Cordalis hat die kleinsten Eier, die ich kenne!"

Wenn RTL das nächste Mal wieder Märchen verfilmt und Rumpelstilzchen an der Reihe ist, sollte der Sender unbedingt Gigi Birofio in die Hauptrolle setzen. Im Dschungelcamp zeterte er an Tag 14 durch die Farnwelt des RTL-Dschungels. Lucas Codalis und Claudia Effenberg gefällt das offenbar gar nicht.

