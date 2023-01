"In aller Freundschaft": TV-Kritik zur ARD-Doppelfolge

Großes Jubiläum der beliebten ARD-Serie "In aller Freundschaft" - Seit nun 1000 Folgen wird bei den Ereignissen in der Sachsenklinik mitgefiebert, mitgelacht und mitgelitten. Das Erste feiert die Krankenhausserie mit einer Doppelfolge, in der eine Hitzewelle zuschlägt. Die Zuschauer können sich bei der Jubiläums-Ausgabe auf ein Wiedersehen mit alten Freunden freuen.