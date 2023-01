"ARD Story: Felix Neureuther – Skifahren trotz Klimawandel?": Infos zur Doku

Es wird immer deutlicher - durch den Klimawandel gibt es nicht mehr ausreichend Schnee in den Skigebieten, ohne mit massivem Energieaufwand künstlich nachzuhelfen. Können wir in Zukunft überhaupt noch Wintersport genießen? Welche Herausforderungen kommen auf die Skigebiete zu? Felix Neureuther versucht in der ARD-Story "Skifahren trotz Klimawandel?" Antworten auf die vielen Fragen rund um das Thema zu finden. Dabei recherchiert der Ex-Skistar vor Ort und spricht mit Experten.