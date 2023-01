"Spreewaldkrimi – Die siebte Person": TV-Kritik zum ZDF-Krimi

Maja Wiechmann (Friederike Becht) ist Freigängerin einer psychiatrischen Klinik. Sie hört Stimmen, sieht fremde Personen. Auch sie selbst löst sich in verschiedene Charaktere auf. Weil sich Maja verdächtig macht, etwas mit dem Mord an einem Lokalpolitiker zu tun zu haben – immerhin hatte sie den Ex-Kommissar Krüger just vor diesem Mord gewarnt -, klärt die psychologische Leiterin ihres Heims nicht nur die zuständigen Spreewald-Ermittler darüber auf, was so eine "multiple Persönlichkeit" ist und wie sie zustande kommt. Meist sei ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit daran schuld, sagt die von Birge Schade zurückhaltend gespielte Psychologin. Das Kind schütze sich dann vor der erlebten Gewalt, indem es sich abspalte von dem Erlebten, andere Personen an ihre Stelle setze. Maja kann zwischen sechs Personen "switchen". "Ein Patchwork-Mensch", so sagt es Luise Bohn, die Polizistin (Alina Stiegler).