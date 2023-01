"Hitlers Macht: Der Zerstörer": Infos zum dritten Teil der ZDF-Doku

Das unfassbare Verbrechen von Hitler und seinen Anhängern wirft immer wieder Fragen auf. Wie konnten Millionen von Menschen so reibungslos ermordet werden? Wie kann es sein, dass die Gefolgschaft des Diktators ihm bis zum bitteren Ende treu blieb? Dahinter steht unter anderem eine Politik, die auf Lügen aufgebaut wurde. So wie es auch heutzutage leider viel zu oft der Fall ist. Anlässlich der Machtübernahme vor 90 Jahren zeigt das ZDF den dritten Teil "Der Zerstörer" der Doku "Hitlers Macht".

Im dritten Teil der ZDF-Doku "Hitlers Macht" versucht Jörg Müllner unter dem Titel "Der Zerstörer" nun zur besten Sendezeit die Frage zu klären, wie es möglich war, dass eine Mehrheit der Deutschen Hitler bis zuletzt bei seinen Angriffskriegen und bei der Ermordung der Juden folgte. Hitlers Politik war auf Lügen aufgebaut, so das Fazit. Nach außen hin täuschte er Frieden vor, in Wahrheit traf er die Kriegsvorbereitungen von Anfang an nach seiner Machtübernahme. An Vergeltungsschlägen, den sogenannten "Blitzkriegen", trugen stets die anderen Schuld, dabei war die Ausrottung großer Bevölkerungsschichten im Osten stets Teil seines mörderischen Plans – ebenso wie die millionenfache Vernichtung der Juden. Hinzu kam am Ende die Angst vor dem Untergang.