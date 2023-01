"37°: Mir platzt der Kopf": Infos zur ZDF-Doku

Früher wurde die Migräne gern von distanzierten Damen als höfliche Ausrede herangezogen, der wenig Glauben geschenkt wurde, wie in alten Filmen oft zu sehen ist. Doch zum Glück haben sich die Zeiten geändert, und die neurologische Erkrankung erfährt zunehmend Aufmerksamkeit: Neun Millionen Menschen leiden allein in Deutschland an Migräne und gehen damit regelmäßig durch die Hölle. Wie sehr die Schmerz-Attacken das Leben der Betroffenen jeden Alters in Mitleidenschaft ziehen, zeigt die Doku "37°: Mir platzt der Kopf" (ZDF), in der Autorin Julia Kaulbars die Leidensgeschichten von drei Patienten erzählt.