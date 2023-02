"DFB-Pokal Achtelfinale 1. FSV Mainz – FC Bayern München": Infos zur ARD-Übertragung

Der DFB-Pokal lebt von der Folklore, dass die Kleinen den Großen in einem einzigen Spiel jederzeit ein Bein stellen können. Doch ins Achtelfinale schafften es diesmal elf Bundesligisten und fünf Zweitligisten – unterklassige Mannschaften mussten den Pokal-Traum bereits begraben. Rekordsieger Bayern München gab sich bislang hingegen keine Blöße, die Losfee bescherte dem FCB eine Reise nach Mainz. In der heimischen Allianz Arena besiegte man die 05-er Ende Oktober noch mit 6:2, doch was zählt das schon? Zumal jeder Fußballfan um die viel zitierten Gesetze des Pokals weiß. Bislang spielt das Team von Bo Svensson eine ordentliche Saison. Unter Flutlicht, mit den eigenen Fans im Rücken nimmt der Außenseiter FSV Mainz 05 das Viertelfinale ins Visier. Die ARD überträgt live, Anstoß in der MEWA Arena ist um 20.45 Uhr.