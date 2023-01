Nach Horror-Mord bei "Goodbye Deutschland": Julia Siefert-Winter neu verliebt

"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Julia Siefert-Winter erlebte 2018 eine unfassbare Geschichte. Die junge Frau wollte mit ihrem Partner nach Schweden auswandern und sich von dem Kamerateam begleiten lassen. Doch ihr Freund entpuppte sich als Mörder und ein Albtraum begann für die Norddeutsche. Nun hat Julia Siefert-Winter ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen und zeigt sich frisch verliebt.

Sie stand im Zentrum des wohl düstersten Kapitels in der Geschichte von "Goodbye Deutschland", nun aber gibt es von Julia Siefert-Winter Positives zu vermelden. Die heute 30-Jährige, die bei ihrer Schweden-Auswanderung mit ihrem damaligen Partner einen Albtraum durchlitten hat, ist frisch verliebt. "Niemals hätte ich es für möglich gehalten", schreibt sie auf ihrem Instagram-Account an ihre Follower. "Ich bin so überglücklich. Es traf mich aus dem Nichts direkt ins Herz."