Pamela Anderson: Kritik zur Netflixdoku

Sie ist Schauspielstar, Trash-Ikone, Rocker-Ehefrau und eine Playboy-Rekordhalterin. Doch ist das alles, was Pamela Anderson ausmacht? Netflix lässt den "Baywatch"-Star diese Frage in "Pamela: Eine Liebesgeschichte" selbst beantworten.

Den Skandal um das Sexvideo mit ihrem Ex Tommy Lee, den hatte sie lange erfolgreich verdrängt. Doch diese Taktik funktioniert nicht mehr: "Es war ein Überlebensmechanismus", räumt Pamela Anderson ein. "Doch jetzt, wo das alles wieder hochkommt, ist mir schlecht." Die 1967 geborene Kanadierin beansprucht ab 31. Januar in der Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte" die Deutungshoheit über ihr Leben wieder für sich. Denn anders als manche Leute denken, ist der "Baywatch"-Star kein öffentliches Eigentum.

Dass Andersons verdrängte Erinnerungen zurückkommen und dass das Interesse an ihrer Person zuletzt wieder zunahm, liegt unter anderem an der Serie "Pam & Tommy" aus dem vergangenen Jahr. Disney+ hatte aus ihrer dunkelsten Zeit eine Komödie gemacht. Erfreut war Anderson nicht, sie wurde nicht einmal gefragt oder konsultiert.

"Ich hatte das Video aus meinem Leben verdrängt." Als in der öffentlichen Wahrnehmung wieder auftauchte, fühlte sie sich krank und hatte Albträume deswegen. Aber bange machen gilt nicht: "Ich bin keine Jungfrau in Nöten", stellt sie klar. "Ich habe mich in verrückte Situationen begeben ... und sie überlebt." In der 90-minütigen Dokumentation zeigt sie nun, dass es ihr wirklich egal ist, was die Leute denken.