"Avatar: The Way of Water" ist erfolgreichster Film

"Avatar: The Way Of Water" klettert auf der Liste der erfolgreichsten Filme immer weiter nach oben: Am Wochenende lag die Blockbuster-Fortsetzung erneut bei den US-Kinogängern in der Gunst ganz vorne, bereits in der siebten Woche in Folge war der Film von Regisseur James Cameron der erfolgreichste an den Kinokassen in den USA und spielte weitere 15,7 Millionen Dollar ein. Damit gelang "Avatar: The Way of Water" nun auch der Sprung auf Platz vier im Ranking der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Mit einem aktuellen Einspielergebnis von 2,11 Milliarden US-Dollar überholte der Film "Star Wars: Das Erwachen der Macht", der 2,07 Milliarden Dollar an den Kinokassen holte.