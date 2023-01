Tom Raider: Alle Infos zur neuen Serie von Amazon Prime

16. Staffel der RTL-Tanzshow

"Let's Dance": Anna Ermakova kämpft gegen ihr Lampenfieber an

Schon lange ist Anna Ermakova aus dem Schatten ihres berühmten Vaters, Tennis-Legende Boris Becker herausgetanzt. Nun wagt sich das Model auf das Parkett der 16. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Warum Anna Ermakova an der Sendung teilnehmen möchte, obwohl sie "Angst hat vor Publikum zu tanzen" und was Boris Becker zur Teilnahme seiner Tochter sagt, erfahren Sie hier - Wir stellen die "Let's Dance"-Kandidatin in unserem Porträt vor.

