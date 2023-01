"Hotel Portofino": Britische Dramaserie in den 1920er Jahren

Italienische Riviera, 1920er-Jahre: In ihrem neu eröffneten Luxushotel begrüßen Bella ( Natascha McElhone ) und Cecil Ainsworth (Mark Umbers) im Sommer wohlhabende Gäste aus Großbritannien. Doch Entspannung findet man selten in diesem Haus: Verbotene Liebschaften, Rivalitäten, komplizierte Gäste und ein Familienzwist verdunkeln die sonnigen Tage. Ab dem 26. Januar startet die britische Dramaserie "Hotel Portofino".

Bella macht trotz aller Widrigkeiten gute Miene zum bösen Spiel. Ihr Taugenichts von Ehemann bereitet ihr finanzielle Sorgen, der Sohn Lucien (Oliver Dench) leidet an körperlichen und seelischen Spätfolgen des Ersten Weltkriegs. Einige Gäste scheinen ein Exporthandel für britischen Snobismus zu betreiben, die Einheimischen hingegen wollen in der gerade beginnenden Mussolini-Ära den Faschismus in die feinen Abendgesellschaften tragen. Und dann verirren sich die Protagonisten auch in den vertrackten Gefühlslabyrinthen.

"Downton Abbey" in der Light-Version

Zugegeben: Man kann sich durchaus in den Frotzeleien und ungelenk angebahnten Liebschaften verlieren. Doch hängen bleibt nicht viel. Trotz all der schicken Bilder, schönen Menschen und der pittoresken Umgebung ist "Hotel Portofino" nicht viel mehr als ein reichlich banal erzähltes Historiendrama mit der typischen Handlung und den Anflügen des trockenen englischen Humors, der ähnlichen Hochglanzserien britischer Provenienz so eigen ist: eine Art "Downton Abbey" quasi, nur in einer sommerlich leichten ligurischen Version, in der sich der Adel am Ende vor allem einen Sonnenbrand holt.