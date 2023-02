Heute live im Ersten: DFB-Pokal: FSV Mainz – FC Bayern München

Ins Achtelfinale des DFB-Pokals schafften es diesmal elf Bundesligisten und fünf Zweitligisten – unterklassige Mannschaften mussten den Pokal-Traum bereits begraben. Rekordsieger Bayern München gab sich bislang hingegen keine Blöße, die Losfee bescherte dem FCB eine Reise nach Mainz. In der heimischen Allianz Arena besiegte man die 05-er Ende Oktober noch mit 6:2. Unter Flutlicht, mit den eigenen Fans im Rücken, nimmt der Außenseiter FSV Mainz 05 das Viertelfinale ins Visier. Man rechnet sich Chancen aus, zumal sich der Rekordmeister zuletzt nicht immer in Bestform präsentierte.

Kommentator Tom Bartels führt durch das Spiel

Die ARD überträgt die Partie am Mittwoch, 1. Februar, live, Anstoß in der MEWA Arena ist um 20.45 Uhr. Die Berichterstattung beginnt bereits um 20.15 Uhr, mit einem Duo, das bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Lob einheimste: Auch beim DFB-Pokal sind Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger gemeinsam im Einsatz und analysieren das Duell der beiden Bundesligisten. Aus der Sprecherkabine meldet sich Tom Bartels, der kürzlich noch Argentiniens WM-Triumph im Lusail Iconic Stadium kommentierte.