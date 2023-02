"Loving": Infos zum Liebesdrama in 3sat

Der Amerikaner Nichols – Regisseur von Filmen wie "Shotgun Stories" und "Take Shelter – Ein Sturm zieht auf" – kennt sich aus mit den Verhältnissen auf dem Land und den "einfachen Leuten" dort. Auch "Loving" spielt in der tiefsten Provinz, wo die Straßen staubig sind und kaum jemand hinsieht, was passiert. In einfachen Verhältnissen lebt dort Bauarbeiter Richard Loving (Joel Edgerton) in guter Nachbarschaft mit schwarzen Amerikanern. Mildred (Ruth Negga), in die er sich verliebt, ist einfach das Mädchen von nebenan. Die Hautfarbe spielt für ihn keine Rolle – er sieht nur den Menschen in ihr und sie den Menschen in ihm. Für die weißen Bürger in der Gemeinde stellt ihre Beziehung zunächst "nur" ein Ärgernis dar. Zum Problem wird ihre Liebe jedoch, als sie beschließen, zu heiraten und eine Familie zu gründen.