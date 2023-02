"Bushido und Anna-Maria – Alles auf Familie": Alles zur geplatzten Hochzeit von Bushido

Weihnachtsstimmung bei Bushido im Wüstenemirat. Der Rapstar macht Anna-Maria einen Heiratsantrag. Doch dann der Schock: Sein Erzfeind Arafat Abou-Chaker macht Urlaub in Dubai. Die vierteilige Doku-Soap "Bushido und Anna-Maria – Alles auf Familie" endete unidyllisch bei RTL.

Die letzten Wochen des Jahres 2022 sind angebrochen. Bushido und seine Familie leben schon gut drei Monate in Dubai, ohne Angst und ohne Polizeischutz. Das Wüstenemirat bietet ihnen vor allem Schutz vor einem Mann: Arafat Abou-Chaker. Die Nachricht, dass der Clan-Chef, in ihrer neuen Wahlheimat Urlaub macht, ist ein Schock für die Familie. Bushido will trotzdem stark sein: "Was bin ich für ein Vater, wenn ich meiner Familie das Gefühl gebe, dass ich jede Sekunde Angst habe?"

In der vorausgegangenen Folge hatte es sich bereits abgezeichnet. Bushido will seiner Anna-Maria zur Rosenhochzeit einen zweiten Heiratsantrag machen. Das Paar fliegt dafür zu einem Kurzurlaub nach Abu Dhabi. Anna-Maria hat keine Ahnung, was sie erwartet. Bushido ist dafür diesmal top vorbereitet. Sogar einen brandneuen Verlobungsring hat der Rapper besorgt und sich dabei nicht lumpen lassen. "Ich hab' ihr einen Ring für 100.000 Euro gekauft, ich hätte auch einen für 5.000 Euro kaufen können. Ich wollte das nicht", prahlt Bushido.

Bushido kriegt Schluckauf: "Er war richtig aufgeregt. Wie süß war das bitte?" Dann ist der Moment da. Und Bushido? Bekommt Schluckauf. "Er war richtig aufgeregt. Wie süß war das bitte?", schwärmt Anna-Maria später. Dann geht der Rapper auf die Knie und Anna-Maria sagt Ja. Das Glück scheint perfekt. Dann schaltet Anna-Maria sofort wieder in den Planerinnen-Modus: "Ich möchte in Italien heiraten." Aber ach: "Das ist schon alles organisiert, wir heiraten nicht in Italien", stammelt Bushido überrumpelt.

Trotzdem: Anna-Maria freut sich. Endlich übernimmt ihr Mann einmal Verantwortung. Wenn er sich schon so viele Gedanken gemacht hat, kann sie sich diesmal einfach zurücklehnen und genießen. Oder? Bushido plant die Hochzeit alleine. Aber so richtig weit scheint er damit noch nicht gekommen zu sein. Angesprochen auf seine Pläne, druckst er herum. Alles soll bis zum Tag der Hochzeit geheim bleiben.

"Wir gehen. Fertig. Punkt. Tschüss. Auf Wiedersehen." Eins hat der Trip nach Abu Dhabi auf jeden Fall gezeigt. Das Paar braucht wieder mehr Quality Time zu zweit, ohne Stress und ohne Kinder. Anna-Maria begleitet Bushido deshalb zu einem Businesstrip nach Berlin. Spontan hängen die beiden daraufhin noch einen Zwischenstopp in Prag dran. Anna-Maria: "Wir gehen. Fertig. Punkt. Tschüss. Auf Wiedersehen." Seit 2016 waren die beiden nicht mehr zu zweit im Urlaub. Beziehungspflege ist angesagt. Anna-Maria: "Wir können wunderbar Zeit zu zweit verbringen. Das können die wenigsten Paare nach so langer Zeit."

Mit Prag verbindet den Rapper eine besondere Geschichte. Hier hatte er 2008 zusammen mit Schlagerikone Karel Gott den Song "Für immer jung" aufgenommen. Ganz unbeschwert sind die beiden trotzdem nicht. Anna-Maria vermisst ihre Kinder. Die Nannys halten die siebenfache Mutter mit Handyvideos auf dem Laufenden. Eines der Drillingsmädchen steht zum ersten Mal auf eigenen Beinen. Anna-Maria hat es verpasst: "I am a bad mom."

"Das war richtig eklig!" Dann steht auch schon Weihnachten vor der Tür. Heiligabend verbringen die Ferchichis in der Prunkvilla eines Freundes. Am Weihnachtsmorgen will die Familie brunchen gehen im luxuriösen Poloclub von Dubai. Sehr viel Geld hat dieser Ausflug gekostet. Da gönnt sich Familie Ferchichi nur das Feinste. Austern haben die Kinder noch nie probiert. Anna-Maria und Bushido filmen fleißig, wie Sohn Djibi das erste Mal eine Auster schlürft. Überraschung! Ihm schmeckt das glibbrige Edeltier überhaupt nicht.

Und auch die Eltern sind wenig begeistert. Das Essen findet Anna Maria unterirdisch: "Das war richtig eklig." Dieser Ausflug war ein Reinfall. Aber die Ferchichis sind sowieso eher bodenständig. Nach dem Luxusbrunch gehts direkt zur örtlichen Currywurstbude am Strand. Fast Food satt für alle.

Anna-Maria beschließt: "Wir können nicht heiraten" Zweiter Weihnachtstag. Regenwolken ziehen über Dubai auf. Und auch in der Beziehung von Bushido und Anna-Maria ist nicht alles sonnig. Der Alltagsstress hat die beiden wieder eingeholt. Sie streiten über die Pläne für den Tag. Bushido wird wütend. "Nach dir keine Frau mehr", keift der Rapper. Anna-Maria ist empört: "Aber das musst du mit Liebe sagen, nicht weil ich so fürchterlich bin."

Bushido zieht darauf einen unpassenden Vergleich: "Ne, das ist wie zehn Jahre geraucht und jetzt nicht mehr." Die verliebte Stimmung aus dem gemeinsamen Kurzurlaub ist wie weggeblasen. Anna-Maria kämpft immer noch mit ihrem schmerzenden Bein. Also alles wieder beim Alten? "Wir können nicht heiraten", beschließt die siebenfache Mutter plötzlich. Bushido ist sichtlich geknickt. Er hatte sich sehr auf die erneute Hochzeit mit seiner Traumfrau gefreut. Anna-Maria ist das alles aber zu viel Stress. Sie will erst wieder völlig gesund werden. Aufgeschoben ist schließlich nicht aufgehoben.

Ein ereignisreiches Jahr geht für die Ferchichis zu Ende. 2022 hat die Großfamilie ihr gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. 2023 soll nun einfacher werden. Gefragt nach seinen Plänen, hat der Rapper einen großen Wunsch: "Lass uns jeden Tag einfach leben." Die Doku geht vermutlich weiter. Auch in Zukunft werden wir mehr aus dem Leben der Ferchichis in Dubai sehen. Zunächst gönnt sich die Familie aber eine Pause vom Medienrummel. Anna-Maria: "Wir müssen jetzt erst mal durchatmen."

Danach dürfte auch den verbliebenen Zuschauern dieses eher quotenschwachen Doku-Vierteilers zumute sein, der mit dieser Folge nicht furios endet, sondern einfach ausplätschert. Erstaunlich, wie viele Balanglosigkeiten in eine eigentlich hochspannende Familienkonstellation passen.