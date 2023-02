Til Schweiger: Alles Infos zu seinem neuen Hollywood-Film

Er wurde einerseits schon von Quentin Tarantino besetzt, andererseits musste er in Hollywood aber auch schon Rückschläge hinnehmen: Doch davon lässt sich Til Schweiger nicht beeindrucken und wagt sein Comeback in der Traumfabrik. In einem neuen Film von Guy Ritchie spielt er im Beisein illustrer Namen.

Ob als Schauspieler oder als Regisseur: In der deutschen Filmwelt ist Til Schweiger omnipräsent, im März soll "Manta Manta: Zwoter Teil" in die Kinos kommen. Doch in den vergangenen Jahren blickte der 59-Jährige auch immer wieder über den Tellerrand hinaus – und sicherte sich Rollen in Hollywood-Produktionen. 2009 etwa spielte er in Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds". Dazu stehen Nebenrollen in "Die drei Musketiere" oder "Atomic Blonde" in Schweigers Vita. Weniger glorreich lief indes 2018 die US-Version seines deutschen Kino-Hits "Honig im Kopf", die an den Kinokassen durchfiel.

Umso bestrebter dürfte der Schauspieler sein, dass seine neueste Hollywood-Rolle ein voller Erfolg wird. Wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtet, gehört Til Schweiger zum namhaften Ensemble des neuen Films von Regisseur Guy Ritchie ("The Gentlemen"). Welche Rolle der deutsche Mime in dem Kriegsfilm "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" übernehmen wird, steht noch nicht fest.

Kriegsfilm ist von realen Ereignissen inspiriert Klar ist indes, dass Schweiger an der Seite einer ganzen Armada von Hollywoodstars spielen wird. Unter anderem wirken in dem Filmprojekt "Superman" Henry Cavill und Eiza González ("Ambulance") mit. Zur Besetzung gehören auch Alan Ritchson ("Reacher"), "The Gentlemen"-Star Henry Golding und Hero Fiennes Tiffin ("After Passion").

"The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" ist von den Aufzeichnungen des Kriegsberichterstatters Damien Lewis inspiriert. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine britische Geheimdiensteinheit, die während des Zweiten Weltkriegs versuchte, den Nazis Einhalt zu gebieten. Prominenter Gründer der Truppe war niemand Geringeres als der damalige britische Premierminister Winston Churchill. Der Start der Dreharbeiten ist aktuell für Februar angesetzt. Wann der Kriegsfilm im Kino debütierten soll, ist noch unklar.