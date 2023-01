Let's Dance 2023: alle Kandidatinnen und Kandidaten der 16. Staffel

Verlosung

Zu gewinnen: Mystery-Thriller "Amsterdam" auf DVD

In "Amsterdam" werden drei ungleiche Freunde in einen Mord verwickelt und stoßen auf eine der abscheulichsten politischen Verschwörungen der amerikanischen Geschichte. Am 12. Januar 2023 erscheint "Amsterdam" auf DVD und Blu-ray. prisma verlost 3 DVDs.

MEHR