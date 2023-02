Ali Güngörmüs bei "Let's Dance": Alle Infos zum Koch in der RTL-Show

Diesen Biss hatte Ali Güngörmüs schon in seiner Jugend. Als eines von sieben Kindern wurde er am 15. Oktober 1976 auf einem kleinen Bauernhof in der Türkei geboren. Zuerst ging sein Vater als Gastarbeiter für mehrere Jahre nach Deutschland, 1986 kam die ganze Familie nach, da war Ali zehn Jahre alt. In der Schule gab es öfters Probleme, doch er schaffte seinen Hauptschulabschluss. Zufällig bekam er in einer bayerischen Wirtschaft einen Ausbildungsplatz zum Koch. Doch Ali Güngörmüs Eltern waren nicht davon begeistert, dass ihr Sohn in der Küche stehen wollte. Dennoch setzte er sich durch. Die Ausbildung schloss er mit Bestnote ab, das bescherte ihm die Möglichkeit bei Star-Koch Karl Edrerer, als Jungkoch, in München anzuheuern. Danach eröffnete Ali Güngörmüs mit großem Erfolg seine eigenen Restaurants und ergatterte 2006 einen Michelin-Stern.