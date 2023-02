Natalia Yegorova bei "Let's Dance": "Ich kann laut und sehr emotional werden"

Natalia Yegorova hat als Kandidatin bei "Let's Dance" eine besondere Mission. Die Ex-Frau von Vitali Klitschko möchte auf ihre sozialen Projekte aufmerksam machen und Frauen Mut geben. Doch nicht nur für die Sängerin wird die RTL-Show (auch bei RTL+) zu einer Herausforderung, auch auf ihren Tanzpartner kommen keine einfachen Zeiten zu. "Sorry im Voraus, ich kann auch laut und sehr emotional werden", warnte Natalia Yegorova schon vorab. Doch wer ist Natalia Yegorova eigentlich? Wir werfen einen genaueren Blick auf die "Let's Dance"-Kandidatin.

Natalia Yegorova im Steckbrief: Geburtsdatum: 26. Februar 1974

Geburtsort: Kiew, Ukraine

Beruf: Sängerin, Aktivistin Erst durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine haben viele Zuschauer hierzulande Natalia Yegorova kennengelernt. Die Sängerin war bis 2022 mit dem Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko verheiratet und unterstützt ihre Landsleute aus der Ferne. Sich selbst beschreibt die Wahl-Hamburgerin als sehr ehrgeizig, daher will Natalia Yegorova bei "Let's Dance" alles geben.

Am 26. Februar 1974 wurde Natalia Yegorova in der Nähe von Kiew in der Ukraine, damals noch Sowjetunion, geboren. Nach ihrem Schulabschluss 1991 wollte sie studieren, doch die politische Lage machte es ihr unmöglich. Da sie aus einem sehr musikalischen Elternhaus kommt, war das Singen schon immer ihre Leidenschaft. Als Model konnte sie sich ihr Geld verdienen.

Trennung nach mehr als 25 gemeinsamen Jahren Als Natalia Yegorova 1996 den Profi-Boxer Vitali Klitschko heiratete, pausierte zunächst ihre Gesangs-Karriere. 2000 kam ihr erster Sohn Yegor zur Welt, Elizabeth-Viktoria folgte 2002 und Max, der 2005 geboren wurde, machte die Familie komplett. Als ihr Mann 2008 nach der Sportkarriere in die Politik wechselte, war dies auch eine große Veränderung für Natalia Yegorova. Besonders ab 2015, als ihr Mann zum Bürgermeister von Kiew ernannt wurde und sie somit zur "First Lady" der Hauptstadt wurde. Zu der Zeit begann sie wieder als Sängerin zu arbeiten und brachte 2016 mit "Naked Soul" ihr eigenes Album raus. Nach mehr als 25 gemeinsamen Jahren trennten sich Natalia Yegorova und Vitali Klitschko 2022 freundschaftlich. Während er in Kiew wohnt, lebt sie schon seit Jahren mit den Kindern in Hamburg.

Wie wird "Let's Dance" mit Natalia Yegorova? "Mir wird schwindelig, wenn ich daran denke, sechsmal pro Woche, acht bis zehn Stunden zu trainieren", ist sich die dreifache Mutter der harten Vorbereitungen für die kommende Sendung bewusst. Doch mit Durchbeißen kennt sich die ehrgeizige Natalia Yegorova aus. Sie hofft, dass ihr Körper die Strapazen gut mitmacht, über mentale Probleme macht sich die starke Powerfrau absolute keine Sorgen. Es könnte allerdings für ihren Tanzpartner eine anstrengende Partie werden. "Es wird die Erfahrung meines Lebens sein und vor allem für meinen Tanzpartner. Ich bin Ukrainerin und ich bin sehr temperamentvoll", weiß die "Let's Dance"-Kandidatin. Dabei könne es schon mal laut und emotional werden - damit ist der Tanz-Profi, der ihr zur Seite stehen wird, schon mal vorgewarnt.

Welche Mission hat die "Let's Dance"-Kandidatin? Natalia Yegorova engagiert sich aktiv für wohltätige Zwecke und setzt sich dafür gerne mit ihrer Stimme ein. Mit ihrer Teilnahme an "Let's Dance" möchte sie Frauen Mut machen. „Ich mache es auch für all die Frauen, die sich bisher nicht getraut haben, ihre Leidenschaft zu leben“, so die Botschaft der Sängerin.