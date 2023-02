Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance": "Kleiner Grobmotoriker" auf dem Tanzparkett

Fußball und Yoga sind die Sportarten, in denen sich Chryssanthi Kavazi auskennt. In der aktuellen Staffel von "Let's Dance" sind nun die tänzerischen Qualitäten des GZSZ-Stars gefragt. Vorab hat die Schauspielerin verraten, worauf sie sich besonders bei "Let's Dance" freut und warum sie sich selbst für einen "kleinen Grobmotoriker" hält. Hier stellen wir Ihnen Chryssanthi Kavazi genauer vor.

Für gewöhnlich sitzt Chryssanthi Kavazi auf dem Sofa, mit vielen Süßigkeiten, wenn eine neue Staffel "Let's Dance" über die Bildschirme flackert. Dabei feuerte sie oft GZSZ-Kollegen in der RTL-Show (auch bei RTL+ ) an. 2023 sieht das "Let's Dance"-Erlebnis ganz anders für die Schauspielerin aus, nun schwingt sie selbst das Tanzbein.

Geboren wurde die "Let's Dance"-Kandidatin am 28. Januar 1989 im niedersächsischen Wolfenbüttel. Während ihre Eltern ein griechisches Restaurant führten, machte sie eine Ausbildung zur Industriemechanikerin. Nach ein paar Jahren in diesem Job, wollte Chryssanthi Kavazi dann ihre Leidenschaft zum Beruf machen und sie besuchte eine Schauspielschule in Köln. 2015 ergatterte sie eine Rolle in der Komödie "Männertag", danach war sie in einer Folge "Einstein", an der Seite ihres späteren Ehemannes Tom Beck, zu sehen. Seit 2017 ist Chryssanthi Kavazi Teil der RTL-Dailysoap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und ist als Laura Weber bzw. Lehmann zum Publikumsliebling geworden.