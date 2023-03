"Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance": Infos zur VOX-Doku

Für viele ist Eurodance mehr als nur eine Musikrichtung, für andere ist es eher lauter Trash. Egal auf welcher Seite man steht, Dr. Alban, Loona und die anderen Künstler haben ein ganzes Jahrzehnt geprägt. Und auch heute noch wird zu den Hymnen des Eurodance Party gemacht. Zurück in zu den Anfängen des Genres geht die neue VOX-Doku "Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance" und begleitet DJ Bobo bei den Vorbereitungen zu seinem Bühnenjubiläum.

Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance Dokumentation • 04.03.2023 • 20:15 Uhr

Für manche ist es Trash, für manche ein "Guilty Pleasure" und für andere einfach gute Musik: In den 90-ern wurde Eurodance zum Kult, bis heute feiern viele junge Menschen immer noch zu Liedern, die älter sind als sie selbst. "Mr. Vain", "What Is Love" oder "Cotton Eye Joe" funktionieren immer noch auf zahlreichen Partys. Doch wo liegt der Ursprung des Genres, und was ist aus den Stars geworden, die es prägten? Drei Jahrzehnte nach den ersten Tracks widmet sich die VOX-Doku "Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance" dem Musik-Phänomen der 90er-Jahre und begleitet DJ Bobo, der sich auf sein Bühnenjubiläum vorbereitet. Seit 30 Jahren ist der Schweizer, der eigentlich René Peter Baumann heißt, schon vorne dabei.

Künstler und Fans geben Einblicke in ihre Eurodance-Welt Der Film beleuchtet die Eurodance-Dance-Geschichte von 1990 bis heute und lässt dabei zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter sowie Fans zu Wort kommen, welche die Ära selbst erlebten. Unter anderem geht die Doku der Frage nach, warum zahlreiche Rapper Eurodance lieben und bei welchen angesagten Künstlerinnen und Künstlern sich der Einfluss aus den 90-ern in aktueller Musik wiederfindet.

Musikstars von damals und heute sowie weitere Promis berichten vom Lebensgefühl dieses Jahrzehnts. Unter anderem kommen Snap, Masterboy, 2 Unlimited, Fun Factory, Real McCoy, Captain Jack, Culture Beat, Alex Christensen, Mola Adebisi und Nico Santosl zu Wort. Auch Peter Maffay, Lou Bega, Linda Hesse, Julian David oder die Rapper Finch und RAF Camora schildern ihre ganz persönlichen Erlebnisse mit dem Genre.

Die Stars von damals Die großen Eurodance-Interpreten von damals führen teilweise heute ein ganz anderes Leben als zu ihrer musikalischen Glanzzeit. So gibt die Sängerin von Mr. President, T-Seven, einen Einblick in ihr Leben als Pferdetrainerin. Zudem weiht Dr. Pop die Zuschauerinnen und Zuschauer komödiantisch in die Geheimnisse des Genres ein. Doch es gibt auch neue Musik für das TV-Publikum, beziehungsweise neue Versionen alter Hits. Dafür zeichnen Yvonne Catterfeld, Tim Bendzko, Beatrice Egli und Tom Beck verantwortlich, die ihre Eurodance-Lieblingssongs neu interpretieren.

Ein besonderes Augenmerk liegt jedoch auf DJ Bobo, dem wohl erfolgreichsten Eurodance-Künstler überhaupt. Seit mittlerweile 30 Jahren steht der Schweizer, der in den 90-ern Stammgast in Magazinen wie der "Bravo" oder "Popcorn" war, auf der Bühne. Zu diesem Anlass blickt die Produktion von Bildergarten Entertainment auf die lange Karriere des Schweizer Sängers zurück, der sich im Fahrtwind des Eurodance zum "King of Dance" mauserte. Bis heute veröffentlicht Bobo neue Musik. Erst 2022 veröffentlichte er passenderweise das Album "Evolut30n", das in Deutschland auf Platz 22 einstieg und das Jubiläum bereits im Namen trägt.

Rhythm is a dancer – 30 Jahre Eurodance – Sa. 04.03. – VOX: 20.15 Uhr