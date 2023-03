"Kommissarin Lucas – Du bist mein": TV-Kritik zum 20. Jubiläum der ZDF-Krimiserie

Regen in Regensburg. Ein Teddybär treibt in der Donau. Das war vor genau 20 Jahren die erste Szene einer neuen ZDF-Krimireihe, und in gewisser Hinsicht war sie richtungsweisend. "Kommissarin Lucas" war und ist meistens kein Spaß, was nicht despektierlich gemeint ist. Nur regieren hier eben die ernsten Töne. Sicher: Es gab Ausnahmen. Anke Engelke etwa, die von 2007 bis 2016 ab und an als Schwester der Chefermittlerin auftrat und der Reihe dabei guttat. Oder der wunderbare Tilo Prückner , der bis 2020 den knorrigen, aber eben auch augenzwinkernden Vermieter von Ellen Lucas spielte. Er starb im selben Jahr. Doch die eigentlichen Fälle der Kriminalhauptkommissarin waren nicht selten heftiger Natur.

"Kommissarin Lucas" feiert stilles Jubiläum

"Bei einer Krimi-Reihe ergibt sich die Möglichkeit, perspektivisch zu arbeiten, das heißt themenorientiert Krimistoffe mit interessanten Inhalten zu entwickeln", erklärte zu Beginn Hauptdarstellerin Ulrike Kriener die damals unter der Federführung von Regisseur und Autor Thomas Berger an der Entwicklung der Figuren beteiligt war. Dieser Anspruch wurde erfüllt. Was ein wenig auf der Strecke blieb in den Jahrzehnten, ist indes der Charme, der Sympathiefaktor, den gerade in den heutigen Zeiten Zuschauerinnen und Zuschauer so gerne spüren. So kommt es, dass der Münsteraner "Kollege" Wilsberg, gespielt von Leonard Lansink dann doch deutlich höhere Quoten am Samstagabend einfährt. Und: Er ermittelte in doppelt so vielen Filmen.