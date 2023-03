Béla Rethy verrät, wie er Alkohol nach Katar schmuggelte

Béla Rethy ist eine Kommentatoren-Legende und war über Jahrzehnte für das ZDF im Einsatz. Bei so einer langen Karriere hat der Reporter schon so einiges gesehen und erlebt. Nun hat Béla Rethy über eine lustige Aktion geplaudert und verraten, wie er Alkohol für sich und das Team schmuggelte.

Er war die Stimme des Fußballs beim ZDF: Im Dezember verabschiedete sich Béla Rethy bei der WM in Katar aus der Sprecherkabine, nach fast 400 Live-Spielen. In seiner langen Karriere sammelte der Kommentator zahlreiche Anekdoten, einige der besten verriet die Reporter-Legende nun im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher".

"Kurz danach warteten wir am Fahrstuhl, und es kam die gesamte Truppe von O Globo auf uns zu. Ganz vorn – Marcels Idol. 'Béla, Béla, Béla, der Held meiner Kindheit. Da schau: Pelé!'" Was Reif nicht wusste: Rethy und der Brasilianer waren bereits persönlich bekannt miteinander. Pelé habe ihn in den Arm genommen und gelacht: "Hey, meu amigo, alles gut mein Freund?'", habe er gesagt. Reifs Reaktion: "Das hast du Drecksack doch arrangiert. Zu mir kommt Rudi Michel – und zu dir der König Pelé."

In Katar zuletzt gestaltete sich die Sache jedoch deutlich schwieriger, der Reporter schmuggelte dennoch einen Liter Single Malt ins Land. "Diverse Kollegen hatten mir berichtet, dass man in Katar nicht mal Duty-Free-Waren einführen darf", so der ehemalige Kommentator. "Und wenn man abends mit den Kollegen vielleicht noch mal ein Schlückchen trinken möchte, musste man sich etwas organisieren." Er habe sich extra eine Thermoskanne bestellt, selbige mit Whiskey befüllt und in einem Koffer nach Katar transportiert. "Im Handgepäck hätten sie kontrolliert und mich erwischt – so war das kein Problem", gestand Rethy.