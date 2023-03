Schock für Brendan Fraser: Hollywood-Star beim Dreh "fast erstickt"

Aktuell ist Brendan Fraser als übergewichtiger Professor in "The Whale" zu sehen. Die Dreharbeiten für diesen Film waren für den Schauspieler deutlich angenehmer, als in den 90er Jahren bei dem Kult-Streifen "Die Mumie". Ein Unfall hätte Fraser damals fast das Leben gekostet. Was dieser Vorfall mit Schauspiel-Kollege Mel Gibson zu tun hat, hat der Hollywood-Star in einem Interview verraten.