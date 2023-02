Netflix kündigt Preissenkung von bis zu 50 Prozent an: Gilt das auch für Deutschland?

Netflix leitete kürzlich eine Aktion der besonderen Art in die Wege, um neue Abonnenten zu gewinnen, wie der Streamingdienst gegenüber dem "Wall Street Journal" bestätigt. In den vergangenen Wochen senkte der Anbieter in mehr als 35 Ländern die Abopreise – in manchen Ländern müssen Kundinnen und Kunden sogar nur noch die Hälfte bezahlen. Dabei handle es sich um Regionen, in denen Netflix eher dürftig genutzt werde. Vor allem in Regionen des Nahen und Mittleren Ostens wie beispielsweise dem Jemen, Jordanien, Libyen und dem Iran dürfen sich Nutzerinnen und Nutzer über die Aktion freuen. So auch Menschen, die in Ländern Lateinamerikas, dazu zählen Nicaragua, Ecuador und Venezuela, leben. Im europäischen Raum sind die Preissenkungen vor allem in Kroatien, Slowenien und Bulgarien zu verbuchen.