"99 – Eine:r schlägt sie alle!": Infos zur Sat.1-Spielshow

Es geht zurück in die Spielarena, in der es zumindest am Anfang hoch hergeht: SAT.1 schickt die Show "99 – Eine:r schlägt sie alle!", moderiert von Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld, in eine neue Staffel. Gesucht wird wieder einmal ein Allroundtalent. Wer sich nicht nur bei der Wissens- und Köpfchenarbeit, sondern vor allem auch bei Sport- und Geschicklichkeitsaufgaben durchsetzt, erhält gute Chance, um am Schluss um 99.000 Euro reicher nach Hause zu gehen. Allerdings herrscht das Alles-oder-Nichts-Prinzip: Weiter kommen von den ursprünglich 100 Kandidatinnen und Kandidaten nur diejenigen, die bei allen Aufgaben punkten und nicht ein einziges Mal auf dem letzten Platz im Teilnehmerfeld landen.