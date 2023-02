"Peter Kraus – Die deutsche Rock-'n'-Roll-Legende": Infos zur ZDF-Doku

Peter Kraus brachte Schwung in die damaligen Wohnzimmer und war der erste deutsche Rock-'n'-Roller. Sein Hüftschwung ist legendär, auch im hohen Alter hat die Musik-Legende sein Markenzeichen noch schwungvoll drauf. Die ZDF-History-Doku "Peter Kraus – Die deutsche Rock-'n'-Roll-Legende" beleuchtet das Leben und die außergewöhnliche Karriere des Künstlers.

In den muffigen 50-ern lieferte er den Beweis: Auch die Deutschen beherrschten den sexy Hüftschwung. Die Presse feierte ihn gar als deutschen Elvis. Bis heute gilt Peter Kraus als einer der größten Entertainer im Showbusiness. Seine Musik, seine Filme und seine TV-Shows hinterließen tiefe Spuren in der Unterhaltungsindustrie der Bundesrepublik: Dabei setzte Peter Kraus – mit 83 Jahren immer noch auf Tour – nicht nur im Rock 'n' Roll Akzente, sondern auch in der Schlagerwelt und wurde zudem zum Kinostar.