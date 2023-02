"We Have a Ghost": Alle Infos zur Netflix-Komödie mit David Harbour

Als Kevin mit seiner Familie in ein neues Haus einziehen muss, trifft er auf dem Dachboden einen Geist. Das Besondere: Anstatt wie in klassischen Filmen mit einem Geist auf dem Dachboden verschreckt Reißaus zu nehmen, freundet sich Kevin mit ihm an. Der Geist entpuppt sich als ehemaliger Besitzer des Hauses. Ernest treibt seit seinem mysteriösen Tod sein Unwesen im Haus. Er und Kevin verstehen sich auf Anhieb. Als Kevins Vater von der ungewöhnlichen Freundschaft erfährt, stellt er ein Video von Ernest ins Netz und geht viral. Das bringt der Familie zwar viel Geld ein, ruft jedoch auch die CIA auf den Plan. Als diese den Clip sieht, will sie Ernest nämlich um jeden Preis aus dem Haus vertreiben. Hängt sein rätselhafter Tod damit zusammen?

Der Cast des Films ist, wie man es bei Netflix gewohnt ist, absolut hochkarätig. Der Poltergeist Ernest wird von niemand Anderem als David Harbour gespielt. Der Weltklasse-Schauspieler ist unter anderem in "Stranger Things" und "Suicide Squad" zu sehen. Die Hauptfigur Kevin wird von Jahi Di’Allo Winston verkörpert. Der junge Mann ist besonders für seine Theater-Performances bekannt: Schon mit elf Jahren stand er als Simba in "Der König der Löwen" auf der Bühne. Sein Netflix-Debut ist es aber nicht: In der Serie "Everything Sucks!" ist er ebenfalls zu sehen. Seinen Vater spielt der Star Anthony Mackie. Der 44-Jährige ist besonders für seine Rollen im Marvel-Universum bekannt, spielte aber auch in anderen erfolgreichen Blockbustern wie "The Banker" mit.