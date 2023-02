"Let's Dance": Wer gewinnt 2023? Die Favoriten Sharon Battiste, Timon Krause und Natalia Yegorova im Check

Sharon Battiste

Die Mainzerin Sharon Battiste ist von Beruf Schauspielerin und definitiv einer der Favoriten der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel. Nachdem sie durch ihre Rolle in der Soap "Köln 50667" bekannt wurde, hing sie die Rolle 2021 an den Nagel und ist mittlerweile als Model und Influencerin tätig. Außerdem war sie die neunte Bachelorette in der bekannten RTL-Show. Aber warum hat die 31-Jährige so gute Chancen auf den Titel? Zunächst einmal bringt Sharon mehrere Jahre an Garde- und Showtanz-Erfahrung mit. Das Taktgefühl und die Beweglichkeit, die zum Tanzen gebraucht werden, besitzt sie also bereits. Außerdem leidet die junge Frau seit ihrer Kindheit an einer Krankheit, die ihre Haare ausfallen lässt. Darum präsentierte sie sich in "Die Bachelorette" mit Glatze. Trotz der Krankheit hat sie jedoch sich nie unterkriegen lassen und eine steile Karriere in unterschiedlichen Branchen hingelegt. Bei so einem starken Willen, gepaart mit den körperlichen Voraussetzungen, wäre es also nicht verwunderlich, wenn Sharon Battiste zur "Let's Dance"-Siegerin 2023 gekürt werden würde. Mehr Infos zu Sharon Battiste finden Sie hier.