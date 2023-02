"The Sweet Taste": Infos zur neuen Sat.1-Kochshow

Mittwochabends wird es in Sat.1. nun süß und sahnig. "The Sweet Taste" ist der Ableger für Naschkatzen von der Erfolgs-Kochshow "The Taste". Gleich der Auftakt der neuen Sendung hält einige fruchtige Überraschungen parat, die auch die Koch-Profis Frank Rosin, Alexander Herrmann und Tim Raue sowie Alexander Kumptner zum Staunen bringen.

The Sweet Taste Kochshow • 22.02.2023 • 20:15 Uhr

Kommen wir nun zum Dessert: Der Mittwochabend bei SAT.1 soll mit der neuen Show "The Sweet Taste" zur süßen Überraschung werden. Leckereien jeglicher Art – von der Bananen-Ananas-Creme mit Kokos-Knusperflocken über weißen Schokopudding bis hin zu Apfel-Brombeer-Crumble mit Vanille-Sauce – lassen Herzen einer jeden Naschkatze zu Hause vor den Bildschirmen höher schlagen. Raffinierte Rezepte sollen bislang verborgene Kreativität in der Küche anregen. Das Konzept des "The Taste"-Ablegers scheint sich indes nur vom Zuckergehalt von der Mutter-Show zu unterscheiden. Wie gewohnt quetschen die Kandidatinnen und Kandidaten die Schmankerl auf einen kleinen Löffel, um ihn anschließend der kritischen Jury zur Verkostung zu reichen.

Frank Rosin wechselt nach zehn Jahren das TV-Format Unter den Augen von Moderatorin Angelina Kirsch (34, seit 2020 bei "The Taste") geben die Profis, die Fernsehköche Frank Rosin (56), Alexander Herrmann (51) und Tim Raue (48) sowie Alexander Kumptner (39) ihr Urteil ab. Um unvoreingenommen heranzugehen, werden den Experten und Gourmets die Augen verbunden. Die Jurymitglieder holen sich nach dem ersten Löffel jeweils zwei Talente ins Team und coachen sie in der Folge. Das Prozedere ist dem Vierergespann bereits aus "The Taste" bekannt. Der einzige Unterschied: Es gibt keinen Joker. Wer also raus ist, ist auch wirklich raus. Jeder versucht, mit seinem Team einen perfekten Löffel zu kreieren. Spitzenkoch und Gastjuror Johann Lafer verkostet und fällt das Urteil: Das Team mit dem schlechtesten Löffel muss sich von einem Koch oder Bäcker verabschieden.

Während sich Rosin nach zehn Jahren von "The Taste" verabschiedet, um zu dem neuen Schwester-Format zu wechseln, tritt dort Spitzenkoch Nelson Müller (43) in seine Fußstapfen. Laut "Bild" sei der Grund für Rosins Abgang ein überladener Terminkalender.

Im Reich der Aromen In "The Sweet Taste" können sowohl Profi- als auch Hobby-Köchinnen und Köche den Kochlöffel – oder eben das Backblech – schwingen. Wer sich in der Show gegen seine Mitstreiter durchsetzen kann, darf sich über ein Preisgeld von stolzen 25.000 Euro freuen. In der Auftaktfolge der ersten Staffel dreht sich alles um diverse Aromen. Die Teilnehmenden stürzen sich in insgesamt drei Folgen in die Küchenschlacht.

Bleibt abzuwarten, ob das Spin-off an die Quotenerfolge – zuletzt lagen die Werte zwischen rund sieben und 11,8 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49-Jährige) – von "The Taste" anknüpfen kann.

The Sweet Taste – Mi. 22.02. – SAT.1: 20.15 Uhr