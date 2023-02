"Polizeirevier Hill Street"-Star Barbara Bosson ist tot

"Polizeirevier Hill Street" gilt als eine der einflussreichsten Serien der 1980er Jahre und machten Barbara Bosson berühmt. Auch in der Serie "Inspektor Hooperman" begeisterte die Schauspielerin das Publikum. Nun ist Barbara Bosson im Alter von 83 Jahren gestorben.

Ihren ersten Filmauftritt hatte Barbara Bosson in Peter Yates' Film "Bullitt". Von 1981 bis 1987 verkörperte sie die Rolle der Fay Furillo in "Polizeirevier Hill Street", für welche sie fünf Emmy-Nominierungen bekam. Nun muss sich die Welt von der der Schauspielerin verabschieden: Bosson starb am Wochenende im Alter von 83 Jahren.

Aufgrund ihrer düsteren Themen und übergreifenden Handlungsbögen gilt "Polizeirevier Hill Street" als eine der einflussreichsten Serien der 1980er. In Deutschland wurde sie erstmals 1985 im ZDF ausgestrahlt. Nach dem Ende der Show widmete sich Bosson Projekten wie den Serien "Inspektor Hooperman" und "Murder One". Ihre Leistung in letzterer brachte der Schauspielerin unter anderem einen Q Award ein.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Abschied von Barbara Bosson Ihr Sohn Jesse Bochco bestätigte ihren Tod auf Instagram, indem er ein altes Foto von sich und seiner Mutter hochlud. Darunter schrieb er: "Wenn sie dich liebte, hast du es ohne Zweifel gespürt. Wenn sie es nicht tat, hast du es vielleicht auch gewusst. Für immer in unseren Herzen. I love you Mama."

Zahlreiche Fans teilten ihre Anteilnahme mit. "Was für eine unglaubliche Frau sie war", schrieb ein Follower. "Deine Mutter war so großartig und so stark", "Mein aufrichtiges Beileid, Jesse" und "Sie war so gesegnet, dich als Sohn zu haben, RIP Barbara" lauteten weitere Kommentare.