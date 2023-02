"Prominent getrennt" 2023: Das sind die Promi-Paare der zweiten Staffel

Neue Highlights zum Streamen

Streaming-Tipps der Woche: Ein perfider SS-Oberst und ein Albtraumchef

In der Amazon Dark-Comedy-Serie "The Consultant" glänzt Christoph Waltz wieder in der Rolle des Bösewichts, dieses Mal in Form des Chefs. Das ZDF schickt eine hochkarätig besetzte Bestseller-Adaption ins Rennen. Die weiteren Streaming-Highlights der kommenden Woche gibt es hier in der Übersicht.

