"Prominent getrennt" 2023: Sandra Janina van der Heide und Juliano Fernandez im Porträt

Bei „Prominent getrennt“ auf RTL+ geht in dieser Staffel mit Sandra Janina van der Heide und Juliano Fernandez ein weiteres Ex-Paar an den Start, das seine Liebe und Treue zuvor bei "Temptation Island" unter Beweis gestellt hatte. 2021 war das und für beide eine gelungene Treue-Probe. Im September 2022 folgte dann die Trennung. Sandra Janina hatte sich auf Instagram an ihre Fans gewandt und erklärt: "So, um das jetzt zu klären: Zwischen Juliano und mir ist es aus. Kein Raum für Spekulationen!"

Zu den Hintergründen äußerte sich die 22-Jährige damals nicht. Jetzt wollen sie und ihr Ex sich zusammenraufen und in der Villa der Verflossenen als Team zusammenarbeiten. Der Einsatz könnte sich lohnen: Dem Sieger-Ex-Pärchen winken am Ende 100.000 Euro Prämie.

Sandra Janina soll Rosen in den Müll geworfen haben In einer Fragerunde auf Instagram hatte ein Fan gefragt, wer von beiden die Beziehung beendet hatte. Da hatte Juliano erklärt, dass Sandra Janina Schluss gemacht hatte. Den Grund dafür wisse er aber nicht, erklärte er damals. "Ich weiß es selbst nicht. Das musst du Sandra fragen. Ich weiß nur, dass ich überall blockiert worden bin und sie nicht bereit war für ein Gespräch und meine Blumen in der Mülltonne gelandet sind“, sagte Juliano in seiner Instagram-Story.

Der 22-jährige Nürnberger hatte nämlich einen Versöhnungsversuch gestartet und wollte seine Ex mit Rosen überraschen. Die zeigte sich allerdings wenig begeistert. Kommentierte ein Foto von den Rosen mit den Worten „Nein, danke!“ und einem Mülltonnen-Emoji. Bleibt abzuwarten, ob die beiden in der Villa der Verflossenen die Gründe für ihre Trennung noch einmal besprechen wollen.