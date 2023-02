"CSI: Vegas": Infos zur Free-TV-Premiere bei VOX

Dr. Gil Grissom (William Petersen) ermittelt wieder in "CSI: Vegas". Das Sequel knüpft an die 2015 eingestellte Serie "CSI: Den Tätern auf der Spur" an. Jetzt ist die erste Staffel mit zehn Folgen auch im deutschen Free-TV bei VOX zu sehen. Fotoquelle: RTL / 2021 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved