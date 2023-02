"Echtes Leben: Neuanfang auf Hallig Hooge": TV-Kritik zur ARD-Reportage

Christine Schweden kommt aus Recklinghausen, doch ihr zu Hause hat sie auf der nordfriesischen Hallig Hooge gefunden. Die ARD-Reportage "Echtes Leben: Neuanfang auf Hallig Hooge" begleitet die "Halligkümmerin" bei ihren speziellen Herausforderungen im Norden: "Wer bestehen will, so weiß sie, "muss Wind aushalten können, Sturm und 'Land unter' und harte Diskussionen".

"Wir alle sind Hooge", sagen sie auf der nordfriesischen Hallig Hooge, auf der es im Winter schon mal "Land unter" gibt. Das Leben dort ist nicht mehr so wie es mal war. Der Zusammenhalt ist weniger, man kennt sich kaum noch. Im Sommer kommen die Touristen, doch im Winter kann es einsam sein. Heute gibt es kaum noch Großfamilien, die sich die Aufgaben teilen. Katja Just, die Bürgermeisterin der 100 Seelen-Insel, kam schließlich auf die Idee, es mit einer "Halligkümmerin" zu versuchen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder herstellen sollte.

Christine Schweden, gelernte Krankenpflegerin und Sozialarbeiterin aus Recklinghausen, will es besser machen als andere. Viele kamen auf die Insel, sie träumten von Einsamkeit und von Naturgewalten. Doch nach kurzer Zeit kehrten sie aufs Festland zurück. Katja Just, die Bürgermeisterin, hat in ihrer 22-jährigen Amtszeit schon viele Menschen "kommen und ganz schnell wieder gehen sehen". Wer bestehen will, so weiß sie, "muss Wind aushalten können, Sturm und 'Land unter' und harte Diskussionen". Um den Zusammenhalt zwischen den Inselbewohnern zu stärken und ein Pflegekonzept für älteren Bewohner zu etablieren, aber auch um Jüngere auf der Insel zu halten, rief sie den Job der Halligkümmerin ins Leben.