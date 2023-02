"Die Überlebenden von Mariupol": Infos zur heutigen ARTE-Doku

Zicken, Zoten, Zoffen

Flirten im TV: Diese Datingshows starten noch im Dezember

Während sich das Jahr 2022 dem Ende zuneigt, stehen neue Staffeln einiger Datingshows in den Startlöchern. Freunde der Reality-TV-Unterhaltung können sich freuen - noch im Dezember geht das Flirten, Streiten und Eskalieren wieder los. Wer findet die große Liebe? Wer kann den Versuchungen widerstehen? Den Anfang machte Sophia Thomalla bereits mit der Show "Are You The One?". Hier gibt es einen Überblick, über die Flirt-Shows, die im Dezember starten.

