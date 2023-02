"ZDF-History: Russlands Kriege": TV-Kritik zur heutigen Doku

Neue Sendezeit, bewährtes Showkonzept

"Wer stiehlt mir die Show?": Sido, Bill Kaulitz oder wer übernimmt Winterscheidts Job?

Heute Abend startet wieder die Show um die Show - Joko Winterscheidt bietet in "Wer stiehlt mir die Show?" erneut sein Moderations-Job an. Die neue Staffel auf ProSieben wurde auf einen neuen Sendeplatz am Sonntag verlegt. Den Wettkampf um die Sendung treten dieses Mal Sido, Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz und eine unbekannte Person an.

