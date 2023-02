"Make Love, Fake Love": Plötzlicher Familienbesuch für Yeliz Koc

Max raubt Jannik die Nerven

Yeliz ist hin- und hergerissen zwischen ihren beiden Favoriten Jannik und Max. Dennoch lässt sie es sich nicht nehmen und flirtet, was das Zeug hält. Bei Max geht sie sogar weiter auf Tuchfühlung. Besonders Jannik hat so langsam genug: Er will Yeliz nicht mehr teilen. „Natürlich ist es kein schönes Gefühl, wenn Yeliz da mit einem anderen Mann herumknutscht. Gerade mit Max, der mir echt Nerven raubt", gibt Jannik zu. Doch er ist nicht der einzige, dem die innigen Momente zwischen Max und Yeliz zu schaffen machen. Auch Max Freundin in der Villa beobachtet das Ganze mit Tränen in den Augen. "Dieses Ungewisse macht mich gerade einfach am allermeisten fertig. Dass ich gerade nicht mehr einschätzen kann, ob er mich noch liebt oder nicht mehr. Das ist so schlimm", klagt Luisa.