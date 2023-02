"Perfect Addiction": Ross Butler verrät Details aus Liebesleben

In dieser Woche startet "Perfect Addiction" in den Kinos. Dabei trifft knallharte Action auf Liebe und Leidenschaft. Single und Hauptdarsteller Ross Butler hat im Interview verraten, wie er es so privat mit der Romantik hält und womit er seine Liebe frisch halten würde, wenn er eine Partnerschaft hätte.

Im Gespräch mit der Agentur teleschau erklärte der Frauenheld jetzt, dass er in einem Bereich noch Nachholbedarf habe: "Ich würde gerne offener sein und nicht so viel Wert auf die Meinung anderer geben. Viele Männer haben ein Problem damit, sich vor anderen zu öffnen, obwohl sie mit Problemen zu kämpfen haben. Wir haben Angst, uns verletzlich zu machen und falsch verstanden zu werden. Die Angst davor, von Außenstehenden verurteilt zu werden, ist enorm groß. Dagegen muss ich ankämpfen."

"Ich habe einmal ein Gedicht für sie geschrieben"

In den vergangenen Jahren wurde Ross Butler häufiger mit hübschen Frauen in der Öffentlichkeit gesichtet. Dennoch gilt er nach wie vor als Single. Ob dies an seiner fehlenden romantischen Ader liegt? "Ich sehe mich selbst nicht unbedingt als Romantiker. Ich bin kein Fan von großen romantischen Gesten", so der 32-Jährige offen. Gegenüber teleschau ergänzte der Schauspieler: "Auch der Valentinstag ist mir nicht wichtig. Ich bin eher der Meinung, dass man übers Jahr verteilt mit kleinen Gesten seine Liebe zeigen sollte – und nicht nur an einem Tag mit einem großen Spektakel. Für mich ist es romantisch, für meine Partnerin zu kochen. Ich mag es, wenn man Interessen teilt und voneinander lernt."