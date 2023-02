"Das Mädchen aus Kyjiw (1/6)": TV-Kritik zur neuen ARTE-Serie

An den Ufern der Drau im kroatischen Osijek wird die Leiche einer jungen Frau gefunden: Die neue Serie "Das Mädchen aus Kyjw" rollt auf, wer sie gewesen sein könnte und warum sie sterben musste. Die Geschichte basiert auf den Krimis des kroatischen Autors und Journalisten Drago Hedl. Dabei geht es in die Welt der skrupellosen Menschenhändler. Heute Abend startet die erste von insgesamt 6 Folgen auf ARTE.

Ein Investigativjournalist taucht tief ab, in die Machenschaften von Missbrauch, sexueller Gewalt und Menschenhandel. Der brisante Stoff basiert auf Krimis des kroatischen Autors Drago Hedl, der selbst auch journalistisch tätig ist und reale Verbrechensfälle nachrecherchierte. Packend an den sechs Folgen sind der Look und das Setting sowie die vielen neuen Gesichter. An der kroatischen-ukrainischen Koproduktion war von deutscher Seite auch das ZDF beteiligt.