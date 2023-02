"Joker 2": Lady Gaga zeigt sich erstmals als Harley Quinn

Pop-Ikone Lady Gaga hat die nächste große Schauspielrolle ergattert. Nun wird die Sängerin in der "Joker"-Fortsetzung "Joker: Folie à Deux" als Harley Quinn zu sehen sein. Regisseur Todd Phillips veröffentlichte zum Valentinstag das erste Bild vom Film, das Lady Gaga und Schauspieler Joaquin Phoenix in einem leidenschaftlichen Moment zeigt.

Am Valentinstag machte Regisseur Todd Phillips Filmfans ein besonderes Valentinstagsgeschenk: In einem Instagram-Post gewährt er einen ersten Blick auf seinen neuen Film "Joker: Folie à Deux" – und der hat es in sich: Das erste gemeinsame Filmbild zeigt Pop-Ikone Lady Gaga (36) und Schauspieler Joaquin Phoenix (48) in einem leidenschaftlichen Moment. Gaga legt zärtlich die Hand an den Hals von Phoenix und mustert ihn mit einem durchdringenden Blick.

Lady Gaga in einer früheren Version von Harley Quinn Gaga soll in der "Joker"-Fortsetzung in die Rolle der DC Comics-Figur Harley Quinn schlüpfen, genauer gesagt in eine frühere Version der Schurkin. Sie spielt eine Psychiaterin, die sich in den Joker verliebt, noch bevor sie seine bösartigen Züge annimmt. "Happy Valentines Day", wünschte Phillips mit dem exklusiven Einblick. Auch die Sängerin teilte das Bild umgehend auf Social Media.

Ob "Joker 2" an den Erfolg anschließen kann? In den Filmen "Suicide Squad" (2021) und "Birds of Prey" (2020) überzeugte bislang Margot Robbie als Quinn. In der laufenden HBO Max-Animationsserie "Harley Quinn" spricht Kaley Cuoco die Figur. Dass Sängerin Gaga nach ihren Rollen in "House Of Gucci" (2021) und "A Star Is Born" (2018), den auch Phillips produzierte, nun in der "Joker"-Fortsetzung zu sehen ist, gab die 36-Jährige bereits im vergangenen August bekannt.

Die Fortsetzung des Film-Abenteuers über den DC-Schurken soll an den großen Erfolg des ersten Teils aus dem Jahr 2019 anknüpfen. "Die Messlatte für Projekte außerhalb der DCU, die Elseworlds-Projekte, wird sehr hoch liegen", erklärte DC Studios-Chef Peter Safran laut "The Hollywood Reporter" letzten Monat. "Aber hin und wieder wird es etwas geben, das dem gerecht wird." Warner Bros. will "Joker: Folie à Deux" am 9. Oktober 2024 in die Kinos bringen, genau fünf Jahre nach der Premiere des ersten Films.